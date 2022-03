ANA e irlandesa ARI notificam Concorrência sobre empresa comum para 'duty free'

Leia Também Irlandeses ganham os “duty-free” da ANA

A ANA -- Aeroportos de Portugal e a irlandesa AER Rianta International (ARI) notificaram a Autoridade da Concorrência (AdC) sobre a criação de uma empresa comum para as lojas 'duty free' e 'duty paid' dos aeroportos portugueses.Segundo o aviso publicado pela AdC, a notificação foi efetuada na quinta-feira sobre uma operação de concentração resultante da constituição da uma empresa comum, a Shop and Fly Portugal, que será detida em conjunto pela ANA e pela AER Rianta International Cuideachta Phoibli Theoranta (ARI).A ARI é uma subsidiária estatal do Grupo DAA, que detém e gere os aeroportos de Dublin e Cork na Irlanda, gerindo ainda o Terminal 5 do Aeroporto Internacional King Khalid em Riade, na Arábia Saudita, e pontos de venda a retalho duty free e duty paid na Europa, Médio Oriente, Ásia-Pacífico e Américas.A ANA, que gere e explora dez aeroportos portugueses, é detida pela VINCI Airports, que explora mais 13 aeroportos no Espaço Económico Europeu, 12 em França e um na SuéciaA concessão dos espaços comerciais nos aeroportos nacionais estava, desde 1995, entregue à Lojas Francas Portuguesas (LFP), uma parceria entre a Vinci Airports (51%) e a suíça Dufry (49%).Tendo em conta que a parceria LFP terminava em fevereiro deste ano, a ANA lançou um concurso público para selecionar um novo concessionário e, em meados do ano passado, anunciou que os irlandeses ARI venceram o concurso para a concessão dos 'duty free' e 'duty paid' em Portugal.Em comunicado divulgado em julho, a ANA informou que esta parceria arranca em 01 de junho e vai vigorar sete anos, abrangendo oito aeroportos: Lisboa, Porto, Faro, Madeira, Porto Santo, Ponta Delgada, Santa Maria e Horta."O âmbito da concessão incorpora mais de 34 espaços comerciais, incluindo as lojas âncora 'duty free', lojas-satélite, e lojas de moda/bebidas, com uma área total de aproximadamente 9.500 m2, que a nova 'joint-venture' irá gerir por um período de sete anos", precisava nesse comunicado.