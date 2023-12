Antigo CFO da Wirecard acusado de fraude mais de três anos após colapso da fintech

Mais de três anos após o colapso da fintech alemã Wirecard, Burkhard Ley, o antigo diretor-financeiro (CFO) da empresa, foi formalmente acusado de fraude.

Além de fraude, Ley, que foi CFO de 2006 a 2017, foi também acusado de manipulação de mercado e quebra de confiança. Em causa está o desaparecimento de 1,9 mil milhões de euros das contas da empresa, que no seu auge chegou a valer mais de 24 mil milhões de euros.Os procuradores alemães alegam que Burkhard Ley enganou os investidores e credores da Wirecard ao inventar uma operação, localizada na Ásia, que seria responsável por metade das receitas da empresa e a quase totalidade dos lucros. Mas, afinal, não existia, tendo sido usada para inflacionar os resultados e o preço da ação, acreditam os procuradores alemães.As acusações acontecem mais de um ano após o começo do julgamento de um outro caso que corre em paralelo e tem no centro o antigo CEO, Markus Braun, e outros dois antigos gestores.

Burkhard Ley chegou a estar sob custódia policial durante quatro meses, em 2020, mas até à data ainda não tinha sido formalmente acusado.





"O nosso cliente não participou na atividade criminal que consta na acusação", afirmou a defesa de Ley num comunicado divulgado esta quinta-feira e citado pelo Financial Times. Os advogados do antigo CFO da Wirecard classificam de "altamente controversas" as evidências que suportam as queixas, dizendo que assentam em "declarações duvidosas" de outros arguidos.

A queda da fintech alemã começou com uma série de artigos do Financial Times que, no final de janeiro de 2019, deu conta de suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro na empresa.



Meses antes dos artigos virem a público, a fintech vivia um dos melhores momentos, tendo superado o gigante alemão Deutsche Bank em valor de mercado.





A estas suspeitas somaram-se outras, que se mostraram um golpe fatal para aquela que era apontada como uma das empresas mais promissoras do país: um buraco de 1,9 mil milhões de euros nas contas.





Saiu em liberdade após pagar uma fiança de cinco milhões. O julgamento do CEO começou há um ano e está previsto decorrer até ao próximo verão, segundo o Financial Times. O CFO é agora acusado.





As suspeitas levaram o então diretor-executivo, Markus Braun, a demitir-se em junho de 2020, tendo dias depois sido detido por suspeitas de inflacionar artificialmente o balanço e as receitas da companhia alemã, com o objetivo de tornar a Wirecard mais atrativa para os investidores.