BCE exige que bancos melhorem qualidade da informação sobre riscos climáticos

O Banco Central Europeu (BCE) quer que os bancos melhorem a qualidade da informação que fornecem sobre riscos climáticos e, se não o fizerem, imporá multas ou exigirá mais capital.O BCE informou esta sexta-feira que "a maioria dos bancos expandiu a informação sobre o clima e o ambiente, mas a qualidade da informação é demasiado baixa".A instituição "espera que os bancos abordem as deficiências e deem o exemplo de boas práticas", acrescentou num comunicado.O BCE conduziu a análise antes da entrada em vigor das novas normas de supervisão este ano e adverte os bancos de que "o não cumprimento das novas normas constituirá uma violação da legislação da União Europeia (UE) e desencadeará uma ação de supervisão" para garantir que os bancos cumpram a legislação.Isto significa que o BCE pode impor multas ou exigir mais capital para cobrir os seus riscos.O BCE publicou esta sexta-feira a sua terceira análise dos progressos realizados pelos bancos europeus na comunicação dos riscos climáticos e ambientais."Embora os bancos tenham aumentado os seus relatórios ao longo do último ano, a qualidade dos relatórios é ainda demasiado baixa para cumprir as normas de supervisão futuras", diz o BCE.Os maiores bancos europeus têm geralmente melhores relatórios do que os bancos que não sediados na UE, mas não satisfazem totalmente as expectativas do BCE.Os bancos têm de cumprir o novo regulamento europeu sobre relatórios de risco climático até ao final de junho deste ano, que é mais rigoroso.O vice-presidente de Supervisão do BCE, Frank Elderson, reconheceu que "os bancos têm feito progressos, mas são urgentemente necessárias mais melhorias".Em comparação com a análise do ano passado, os bancos aumentaram significativamente a quantidade de informação que publicam.Por exemplo, a percentagem de bancos significativos da zona euro que relatam riscos climáticos e ambientais aumentou de 36% para 86%.Além disso, quase todos os bancos declaram como os seus conselhos de administração controlam estes tipos de riscos e mais de 90% fornecem descrições básicas de como identificam, avaliam e gerem estes riscos.No entanto, acrescenta o BCE, "a qualidade da informação é frequentemente insuficiente".Apenas 6% dos bancos significativos, que são aqueles que o BCE supervisiona diretamente por serem os maiores e mais importantes bancos da zona euro, publicam informação adequada em todas as cinco categorias da análise."Embora 50% dos bancos forneçam alguma informação sobre a quantidade de questões que financiam, na maioria dos casos esta informação é incompleta, imprecisa ou não está devidamente fundamentada", adverte o BCE.Como resultado, os bancos não estão preparados para cumprir as novas normas da Autoridade Bancária Europeia (ABE) sobre o Pilar 3, que exigem que os bancos forneçam informações sobre o montante da emissão que financiam, mas na maioria dos casos estas informações são incompletas, inexatas ou não devidamente corroboradas", adverte o BCE.