Governador belga abre a porta a pico de 4% da taxa de juro diretora na Zona Euro

A taxa de juro aplicada aos depósitos do Banco Central Europeu (BCE) pode chegar aos 4%, reconheceu o governador do banco central belga, Pierre Wunsch, em entrevista ao Financial Times (FT).

"Não me surpreenderia se chegássemos aos 4%", afirmou Pierre Wunsch, indicando assim que os custos dos empréstimos podem ir para lá do esperado pelos investidores, os quais para já e segundo o FT apontam para um pico de 3,75%.

Para o governador belga, os investidores estão a subestimar o quão podem subir as taxas de juro diretoras na Zona Euro.

O também membro do conselho do BCE frisou ainda que "estamos à espera que o crescimento salarial, a inflação "core" e a inflação diminuam".

Atualmente, a taxa de juro aplicada aos depósitos está fixada em 3%, desde a última reunião de política monetária do BCE a 16 de maço.





Já vários membros do conselho da autoridade monetária apontaram a possibilidade para mais um aumento na próxima reunião em maio.

A inflação na Zona Euro tem vindo a abrandar nos últimos meses, tendo-se fixado nos 6,9% em março, segundo o Eurostat. Mas apesar de desacelerar, o valor encontra-se ainda muito acima da meta de 2% definida pela autoridade monetária.