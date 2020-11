Centros comerciais querem abrir mais cedo, lojas de rua rejeitam

O repto foi lançado pelo primeiro-ministro no passado sábado: durante os dois próximos fins de semana, a 14, 15, 21 e 22 de novembro, os portugueses devem “aproveitar as manhãs livres para fazer as suas compras”, visto que a partir das 13h a ordem é para recolher a casa nos concelhos com elevado risco. No setor do retalho, o desafio deverá ser levado à letra. A Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC) e a Associaç

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...