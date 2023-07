CEO da Sovena: “Estou preocupado” com subida do preço do azeite

A seca em Espanha e os novos desenvolvimentos da guerra na Ucrânia estão a pressionar o negócio da Sovena, que detém as marcas Oliveira da Serra e Fula. O CEO do grupo, Jorge de Melo, diz estar preocupado porque a próxima campanha agrícola no país vizinho promete, novamente, más notícias no azeite. Já a decisão russa de suspender o acordo dos cereais com a Ucrânia deverá voltar a encarecer o óleo alimentar.

...