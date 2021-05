CEO revela qual é o segredo para ações que subiram 5.300%: aumentar salários

A Shift, que testa software, adquire outras empresas perto da base da cadeia de abastecimento do setor e aumenta os salários dos engenheiros. O executivo diz que é capaz de fazer isto e ainda praticar preços competitivos, eliminando camadas de empresas que atuam como intermediárias no processo de terceirização. E ter mais funcionários eleva ainda mais as vendas.

As ações da Shift subiram mais de 5.300% desde que abriu o capital em 2014, o segundo melhor desempenho no índice de ações de referência de Tóquio. O valor de mercado da empresa subiu para cerca de 2,3 mil milhões de dólares, o que avalia a participação de 33% de Tange em aproximadamente 745 milhões de dólares.

Tange, de 46 anos, diz que o seu modelo de negócio é uma tentativa de remover ineficiências na indústria de software do Japão, onde as camadas de terceirizadas recebem parte dos ganhos dos pedidos antes de passar o trabalho para outra empresa abaixo. É também, diz, uma ruptura com a estratégia de fusões e aquisições de comprar uma empresa e procurar reduzir custos.

"Tenho um forte desejo de resgatar estes jovens funcionários", disse Tange, fundador, presidente e CEO da Shift. "Quero criar um ambiente de trabalho justo através de fusões e aquisições", disse em entrevista.

Tange cresceu naquilo que descreve como uma família típica em Hiroshima, no sudoeste do Japão, onde os pais eram funcionários públicos. Fundou a Shift em 2005, após a formação em engenharia mecânica e uma passagem de mais de cinco anos a trabalhar para uma empresa de consultoria.

A Shift começou a aconselhar empresas sobre como poderiam aumentar os lucros. Em 2009, entrou no negócio de testes de software.

Tange disse que queria mudar a percepção dos engenheiros de que o teste de software era um trabalho de segunda categoria e decidiu aumentar os salários. A Shift tinha 3.308 engenheiros como funcionários permanentes no fim de fevereiro, 14 vezes mais em relação aos 228 no final de novembro de 2015.



A empresa adquiriu pelo menos 14 empresas durante esse período de tempo.