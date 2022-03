CIP quer regresso imediato do lay-off simplificado e desafia Estado a endividar-se

O governo tem de fazer regressar o lay-off simplificado com urgência, avisa a Confederação Empresarial de Portugal (CIP), que também defende que Portugal recorra aos 11,5 mil milhões de euros de empréstimos ainda disponíveis no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).Referindo-se aos primeiros apoios lançados pelo executivo, que incluem linhas de crédito de 400 milhões de euros, António Saraiva, presidente da organização, disse em conferência de imprensa que "tal como as empresas foram aconselhadas a contrair dívida, aconselhamos o Estado a contrair dívida", e solicitar acesso aos 11,5 mil milhões de euros ainda disponíveis em empréstimos do PRR: "Portugal requereu apenas 2,5 mil milhões de euros de empréstimos", recordou, acrescentando que "tem possibilidade de solicitar acesso a 11,5 mil milhões de euros de empréstimos" que não precisam de autorizações adicionais porque estão já aprovados".A CIP exige, além destas, outras quatro medidas: um alívio fiscal às empresas, a atribuição de verbas do Fundo Ambiental ou outros para a redução das tarifas de gás e eletricidade, a admissão da necessidade de recorrer ao défice tarifário, sobretudo no gás, e a concessão de apoios diretos a emrpesas de setores muito expostos à concorrência externa e com elevadas dependências energéticas.(Em atualização)