“Consumidores não pagam o preço adequado pela água”, diz CEO da Saur

O CEO do grupo Saur, que comprou a Aquapor no início do ano, defende que o futuro da gestão da água em Portugal deve passar por um maior equilíbrio entre as empresas públicas e privadas.

