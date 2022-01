Consumo de combustíveis subiu em 2021 mas não retomou níveis de 2019

A ENSE sublinha que os dados disponíveis mostram uma recuperação em 2021 do mercado de combustíveis, "com um crescimento de 340 mil toneladas face ao ano anterior”, para um total de 6,9 milhões, mas admite que o valor ainda fica “16,8% abaixo do verificado em 2019”.

Consumo de combustíveis subiu em 2021 mas não retomou níveis de 2019









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Consumo de combustíveis subiu em 2021 mas não retomou níveis de 2019 O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar