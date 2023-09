Coris, First Atlantic Bank e IIBGroup finalistas à compra do banco da CGD em Cabo Verde

Coris Holding, First Atlantic Bank e IIBGroup Holdings são os selecionados pelo Governo para integrarem o processo de venda das ações representativas do capital do Banco Comercial do Atlântico de Cabo Verde, detidas direta e indiretamente pela CGD.A resolução do Conselho de Ministros, publicada terça-feira no Diário da República, autoriza a Caixa Geral de Depósitos (CGD) a dirigir convites a cada um dos três investidores selecionados para procederem à apresentação de "propostas vinculativas" de aquisição das ações objeto da operação de venda direta.O executivo determina ainda que a venda direta tem por objeto as ações detidas direta e indiretamente pela CGD, representativas da maioria do capital social do Banco Comercial do Atlântico, 54,41% de forma direta e 5,40% indiretamente, através do Banco Interatlântico, sem prejuízo de poderem ser aceites propostas para a aquisição de percentagem inferior e, indiretamente, da totalidade ou parte do capital social das sociedades que o Banco Comercial do Atlântico, detenha, direta ou indiretamente, e da totalidade ou parte dos respetivos ativos.A resolução também aprova o caderno de encargos da venda direta das participações sociais detidas direta e indiretamente pela CGD no capital social do Banco Comercial do Atlântico, no qual se definem as condições específicas aplicáveis à mesma e determinam os critérios para o processo de alienação de ações.Após a conclusão do processo de alienação, a resolução determina que são colocados à disposição do Tribunal de Contas todos os elementos informativos respeitantes ao mesmo.Em julho, o presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) disse que existiam "alguns interessados" e que esperava a autorização do Governo para continuar com o processo de venda.A CGD, detida pelo Estado português, anunciou em 2019 um processo de venda da participação no BCA, no âmbito do plano de reestruturação aprovado pela Comissão Europeia, optando por ficar no mercado cabo-verdiano apenas com o Banco Interatlântico, mas a pandemia de covid-19 acabou por condicionar todo o processo, que não avançou.