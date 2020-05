Já as ligações Lisboa-Guarda e Lisboa-Covilhã serão asseguradas por dois Intercidades, por sentido.



Haverá ainda 10 ligações Alfa Pendular por dia, das quais duas são ligações diretas entre Porto e Faro.



A CP indicou ainda que vai continuar a monitorizar a procura e eventualmente reforçar a capacidade quando se justificar.



Quanto às medidas mitigadoras da pandemia de covid-19, indicou a CP que nos comboios de longo curso se mantém o controlo da lotação através da limitação dos lugares disponibilizados para venda.



A empresa tem ainda levado a cabo operações diárias de desinfeção dos comboios, referindo que desde 17 de março mais de 34.600 veículos ferroviários foram desinfetados.



Quanto aos comboios Urbanos de Lisboa, Porto e Coimbra, assim como dos serviços Regionais e Interregionais, desde 04 de maio que a CP repôs os seus horários integrais.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 357 mil mortos e infetou mais de 5,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios.



Mais de 2,2 milhões de doentes foram considerados curados.



Em Portugal morreram 1.369 pessoas das 31.596 confirmadas como infetadas, e há 18.637 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

Segundo a CP, com o reforço, a oferta de comboios de longo curso passa a representar cerca de 75% daquela que existia antes do período de pandemia de covid-19. Ou seja, continua a haver uma redução de 25% da oferta de comboios de longo curso face ao que existia até à redução das operações.Ainda segundo a informação, nos percursos Lisboa-Viana do Castelo, Lisboa-Faro, Lisboa-Évora, Casa Branca-Beja e Lisboa-Guimarães os comboios Intercidades são repostos a 100%, "cumprindo a oferta regular que estava em vigor antes do início da pandemia".