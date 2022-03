Crédito às empresas afetadas pela guerra custa até 2,5%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

os empresários vão ter de pagar um

Esta linha, que tem uma

vai estar disponível ao balcão dos bancos a partir de quinta-feira e foi desenhada para apoiar as empresas mais afetadas pelo conflito na Ucrânia a manterem a sua capacidade de produção.





A linha de crédito de 400 milhões para ajudar as empresas portuguesas afetadas pela guerra na Ucrânia terá uma maturidade até oito anos, 12 meses de carência e um spread máximo de 2,5%, escreve o Eco , nesta terça-feira, 15 de março.Segundo o jornal online,spread que varia entre 1,25% e 2,5% consoante a maturidade do empréstimo que pode ir até oito anos.Este apoio de tesouraria, a que o Governo chamou linha 'Apoio à Produção', foi anunciado ontem pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, no pacote de medidas de apoio às empresas e às famílias para atenuar os impactos da guerra da Ucrânia na economia portuguesa, vai ter uma garantia de Estado de 70% e vai estar disponível ao balcão dos bancos a partir de quinta-feira.garantia de Estado de 70%,