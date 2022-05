Dona da Aquapor e da Luságua compra divisão europeia da Mobile Water Services

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Saur fechou um acordo para a aquisição da divisão europeia da Mobile Water Services, com a venda a surgir como "parte dos compromissos efetuados pela Veolian para responder às preocupações de concorrência da Comissão Europeia".



Em comunicado, enviado esta quinta-feira às redações, a Saur explica que o acordo é formalizado através de uma opção de venda unilateral, o que "permitirá concluir a transação pelo valor de aproximadamente 190 milhões de euros, sujeito ao processo de consulta dos organismos representantes dos colaboradores da Veolian e à receção das aprovações regulamentares necessárias".





g rupo continue a sua ambição estratégica de se tornar num fornecedor de soluções inovadoras, fundamentais e sustentáveis de tratamento de águas e águas residuais para ajudar os clientes industriais na transição hídrica", refere o grupo francês, que está presente em Portugal através da Aquapor e da Luságua, na mesma nota de imprensa.



Segundo explica a Saur, a Mobile Water Services (MWS Europa) da Veolia na Europa será a plataforma global Mobile Water Services da Nijhuis Saur Industries (NSI) que, com a aquisição da Mobile Water Services, "obtém um fornecedor único de serviços completos que oferece soluções de águas móveis, incluindo a osmose inversa, ultrafiltração e desionização, com posições de liderança no mercado e uma base grande instalada nos mercados finais em expansão na Europa".





A MWS Europa conta com aproximadamente 400 unidades de água móveis, emprega 70 colaboradores e conta com uma base de mais de 600 clientes.

"Esta aquisição representa um marco importante para o desenvolvimento das atividades de águas industriais da Saur, permitindo que o



"A aquisição da MWS Europa vai fortalecer a nossa oferta aos clientes industriais com soluções essenciais de infraestruturas de águas móveis", diz o presidente executivo da Saur, Patrick Blethon (na foto), para quem a compra "também constitui um passo importante para aumentar o posicionamento único e o caráter regular das atividades de águas industriais da Saur".