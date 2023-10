Dona da Chicco vende unidade de preservativos Control a americanos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





"fabrico de produtos em látex através da marca Control". A aquisição passa ainda pela compra da NewCo, "uma entidade italiana recém-constituída, para a qual a Artsana Italy vai transferir o seu segmento de negócio ativo na comercialização, venda e distribuição de preservativos, brinquedos sexuais e géis lubrificantes sob a marca Control". A LifeStyles exerce atividade no setor de "Sexual Wellness", fabricando, comercializando e vendendo uma vasta gama de preservativos, géis lubrificantes, brinquedos sexuais, produtos de cuidados íntimos e outros produtos conexos.



O Grupo Artsana, que detém, entre outras marcas, a Chicco, chegou a acordo com a LifeStyles Europe, empresa detida pela "private equity" norte-americana Linden Capital Partners, para a venda da totalidade da Tecnilatex, empresa que fabrica produtos em látex, nomeadamente os preservativos da marca Control, segundo uma notificação publicada esta terça-feira no site da Autoridade da Concorrência (AdC).A operação prevê que a LifeStyles compra a totalidade do capital da Tecnilatex, que se dedica ao