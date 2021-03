Donos da Juventus compram 24% da Louboutin por 541 milhões

A Exor, sociedade de investimento da família Agnelli, vai comprar 24% da Christian Louboutin por 541 milhões de euros, anunciou esta segunda-feira o braço de investimento da família que fundou a Fiat.A família Agnelli, através da Exor, detém, entre outras participações, 22,91% da Ferrari, 14,4% da Stellantis - nascida da fusão da Fiat Chrysler com a PSA -, 63,77% da Juventus, 43,4% do The Economist e 86,4% do grupo editorial proprietários dos jornais italianos La Stampa e La Republica.O acordo com a Louboutin prevê que a Exor nomeie dois administradores e avalia a empresa de luxo francesa em 2.254 milhões de euros."Partilhamos o mesmo espírito familiar, cultura e valores, que são a base de uma aliança forte. A extraordinária criatividade, energia e visão única de Christian Louboutin são as qualidades necessárias para construir uma empresa sólida", refere John Elkann, presidente e CEO da Exor, citado no comunicado.