E vão quatro: Lidl investe 8 milhões na abertura de mais uma loja em Guimarães

O Lidl abriu uma nova loja em Guimarães, a quarta no concelho, fruto de um investimento na ordem dos 8 milhões de euros.O novo espaço, em Silvares, vem reforçar a presença da cadeia de retalho de origem alemã no Norte de Portugal. Ao todo, a região agrega mais de 80 das 268 lojas espalhadas por todo o país, as quais empregam 2.500 dos mais de 8.200 colaboradores."A abertura desta loja espelha mais uma vez o nosso empenho para com o nosso país e com os portugueses, de quem queremos estar cada vez próximos. o Norte é uma região com um peso preponderante para o Lidl", diz o diretor-geral do Lidl para a zona Norte, Luís Vergueiro, citado num comunicado enviado às redações.

Construída de raíz, a loja, com uma área superior a 1.400 metros quadrados e um parque de estacionamento com 140 lugares, funciona entre as 08h e as 21h30.