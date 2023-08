Efacec adia assembleia de obrigacionistas para 12 de setembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Efacec anunciou esta terça-feira o adiamento da sua Assembleia de Obrigacionistas para o dia 12 de setembro, por ter sido disponibilizado, a 21 de julho, um "documento complementar de apoio ao Consent Solicitation Memorandum".

"Dada a natureza das matérias sujeitas a votação pela Assembleia de Obrigacionistas e a necessidade de conferir aos Senhores Obrigacionistas tempo adicional para a análise detalhada do conteúdo do Documento Complementar, afigura-se como necessário, pela Emitente, adiar a data de realização da Assembleia de Obrigacionistas", pode ler-se no comunicado.





não se encontre reunido o quórum legalmente exigido, passa para 29 de setembro, à mesma hora.

Leia Também Obrigacionistas da Maxyield chumbam proposta da Mutares para a Efacec

ao fundo alemão Mutares, que ficará com 71,73% do capital da empresa detidos pelo Estado. A empresa propõe um corte de 50% na dívida dos obrigacionistas da Efacec.



A assembleia está, então, marcada para as 10h de 12 de setembro. Caso à dataEm causa está a venda da Efacec