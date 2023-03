Ensaios clínicos podem render "cinco vezes mais", defende Health Cluster

O problema, afirma Guy Villax, presidente do Health Cluster Portugal, está no funcionamento do setor público: "Os hospitais mais competentes para este tipo de trabalho são do Estado, mas estão completamente algemados por um sem fim de obrigações da Lei do Orçamento do Estado, por serem coisas estatais que não podem criar postos de trabalho, não têm essa autorização, essa flexibilidade", explica o responsável ao Negócios e à Antena 1. "Não conseguem reagir rapidamente a esta procura das grandes empresas farmacêuticas que têm de avaliar novos produtos".Não fossem esses constrangimentos, o setor podia "estar a fazer cinco vezes mais" dinheiro face aos "30 ou 40 milhões" que hoje faz. "E isto era dinheiro que entrava diretamente para o PIB e para os hospitais. É muito dinheiro e era fácil fazê-lo, porque o mais difícil já o temos", considera Guy Villax, que vê em Portugal "bons hospitais e bons profissionais de saúde".Em todo o caso, encontra uma luz ao fundo do túnel para este problema. "Eu vejo e fico feliz de ver tanto o ministro da Saúde como o da Economia e a senhora ministra da Ciência completamente empenhados a desbloquear isto", afirma Guy Villax. Mas nada acontece? "Agora sim. Diria que há dois anos não, mas estamos bem, vamos resolver isto".A questão é antiga. Há 10 anos, o Governo apontava para a alteração da lei, concretizada dois anos depois, com vista a arrecadar dos laboratórios um investimento superior a 150 milhões de euros por ano.