ENSE passa de prejuízo a lucro de 80,1 milhões de euros em 2021

A Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) reportou esta quarta-feira um lucro de 80,1 milhões de euros, em 2021, que compara com o prejuízo de 75,3 milhões em 2020, segundo o relatório e contas publicado na CMVM.De acordo com o documento, que aguarda ainda aprovação das tutelas (Finanças e Ambiente), "em 31 de dezembro de 2021, o resultado líquido positivo ascendeu a 80.115.140,65 euros", o que corresponde a um crescimento de 206,4% face a 2020, ano em que foi registado um resultado líquido negativo de 75.271.564,30 euros."Os resultados de ambos os anos estão influenciados em sentido oposto pelas imparidades de inventários", sendo que "no ano de 2021 foi efetuada uma reversão, ao contrário do ano transato que tinha sido efetuado um reforço de imparidade", apontou a ENSE.A ENSE vincou ainda que "a cotação do crude e produtos petrolíferos nos mercados internacionais é determinante no cálculo da imparidade".Já o resultado operacional foi de 80,2 milhões de euros, o que representa uma variação positiva de 155,4 milhões face ao período homólogo, "essencialmente devido à reversão da imparidade de inventários".O resultado antes de imposto registou, por sua vez, uma evolução favorável comparativamente ao ano anterior, fixando-se em 80,1 milhões de euros, o que representa uma variação positiva de 206,5%.A ENSE é uma entidade pública empresarial, que assume funções de Entidade Central de Armazenagem (ECA), responsável pela constituição, gestão e manutenção das reservas estratégicas nacionais de petróleo e produtos petrolíferos.É, ainda, a entidade competente de fiscalização e supervisão de todas as áreas do setor energético.