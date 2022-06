Exportações de carros elétricos da China duplicam em maio

As exportações de carros elétricos chineses duplicaram em maio, com uma grande fatia - mais de metade - a seguir para a Europa.



Os fabricantes de automóveis na China exportaram 1,2 mil milhões de dólares (1,14 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual) em veículos de passageiros elétricos - um aumento de 122% em relação ao ano passado e quase o triplo face a abril.





No total, contabilizando todo o tipo de carros de passageiros, a China exportou 2,8 mil milhões de dólares (2,66 mil milhões de euros) em viaturas - o quarto valor mais elevado desde 2020, de acordo com dados da Bloomberg.





Com as vendas de carros a nível doméstico a diminuirem pelo 11º mês no espaço de um ano, os fabricantes chineses têm-se virado para compradores estrageiros para escoar a produção. O maior mercado é o europeu e foi o destino de mais de metade das vendas, com a maioria das restantes a seguir para a Ásia.





Em 2021, a China contabilizou 60% das exportações globais de veículos elétricos, uma tendência que se deve manter, apesar da abertura da nova fábrica da Tesla na Europa, que poderá diminuir esses valores, de acordo com o analista Stephen Dyer da AlixPartners.





O secretário-geral da Associação Chinesa de Veículos de Passageiros, Cui Dongshu, adiantou que os carros elétricos contabilizam 21% das exportações totais da China, a maioria da responsabilidade de empresas como a Tesla e a SAIC, ambas fabricantes de automóveis baseadas em Xangai.