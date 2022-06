Apoio para carros eletricos esgotou em três meses

Leia Também Exportações de carros elétricos da China duplicam em maio

O Ministério do Ambiente diz que "procedimento ainda não está encerrado", mas até agora entraram 1.348 pedidos de apoio à compra de carro elétrico, sendo que o limite previsto é de 1.300. Segundo a edição desta sexta-feira do Jornal de Notícias, que cita os dados em tempo real do Fundo Ambiental, bastaram três meses para esgotar o apoioTambém as candidaturas destinadas a comparticipar a aquisição de trotinetas, skates, hoverboards, patins, monowheel, triciclos e quadriciclos ligeiros já ultrapassaram as 1.050 permitidas.O JN quetionou o Ministério do Ambiente sobre um possível reforço das verbas e a resposta foi que "ainda decorre a avaliação de candidaturas do apoio de 10 milhões de euros para aquisição de veículos elétricos e de mobilidade suave, pelo que o procedimento relativo aos incentivos ainda não está encerrado".O incentivo do Estado para a aquisição de um ligeiro de passageiros 100% elétrico novo é de 4.000 euros e apenas se aplica a pessoas singulares. Cada candidato apenas pode pedir apoios para um veículo de cada categoria. Este incentivo contempla exclusivamente veículos novos, sem matrícula e de valor inferior a 62.500 euros.