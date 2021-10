Fundação Ford desinveste de combustíveis fósseis e reforça em energias renováveis

A Fundação Ford, uma das maiores fundações privadas dos Estados Unidos, vai desinvestir dos combustíveis fósseis, seguindo as pisadas da Fundação MacArthur e da Universidade de Harvard."Embora apenas 0,3% da dotação da Fundação Ford seja diretamente investida em empresas de combustíveis fósseis, levamos a sério as nossas obrigações como fiduciários e estamos cientes de que, se colocarmos restrições nos nossos investimentos, podemos abrir mão de algum retorno para as gerações futuras", disse o presidente da Fundação Ford, Darren Walker, em comunicado publicado segunda-feira no site da organização.No futuro, adiantou, a fundação diz que investirá em energias alternativas e renováveis e fundos que "enfrentem a ameaça das mudanças climáticas e apoiem a transição para uma economia verde".Além de investimentos diretos, a fundação diz que também possui outros investimentos em fundos com participações em combustíveis fósseis, que representam menos de 3% do seu património, e "terminarão quando essas parcerias forem liquidadas".O anúncio da organização - que tem uma doação de 16 mil milhões de dólares (13,8 mil milhões de euros) - acontece em vésperas da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, marcada para Glasgow, na Escócia, no final deste mês.Nos últimos anos, ativistas do clima vêm pressionando instituições como a Ford para acabar com os seus investimentos em empresas envolvidas na produção de combustíveis fósseis - carvão, petróleo e gás natural.No mês passado, a Fundação MacArthur, outra entidade dominante no mundo da filantropia, e a Universidade de Harvard anunciaram que suas instituições encerrariam os investimentos em empresas relacionadas com combustíveis fósseis.