Galp tem à venda posição no gás de Moçambique

A petrolífera nacional mandatou o Bank of America para encontrar compradores para a posição que tem no projeto de gás natural denominado Coral Sul, situado a norte de Moçambique. Saídas de São Tomé e Namíbia estão também no horizonte.

