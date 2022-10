Idosos internados deverão entregar meia pensão extra aos lares

Os lares das misericórdias e de outras instituições particulares de solidariedade social (IPSS) vão ficar com a maior parte do bónus de meia pensão que o governo começa a atribuir esta segunda-feira aos reformados e pensionistas.A notícia é avançada na edição de hoje do Jornal de Notícias , que explica que é aplicada a este bónus a mesma regra prevista na lei para as pensões: 75% a 90% dos rendimentos dos idosos internados em lares são entregues às IPSS.Dado tratar-se de uma situação extraordinária, algumas instituições pediram esclarecimentos, não tendo, no entanto, obtido resposta do Governo. Ao JN, o presidente da União das Misericórdias Portuguesas diz que, sem indicação em contrário, os lares deverão ficar com o montante. "Estamos a contar que a lei vai ser aplicada. Procuramos tirar todas as dúvidas com o Estado, mas se o Estado não nos disser nada, vamos aplicar a lei", afirmou Manuel Lemos.