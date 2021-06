Imposto sobre açúcar faz aumentar contrabando de refrigerantes

Mais de mil litros de bebidas alcoólicas e refrigerantes traficados de forma ilegal são apreendidos todas as semanas. De acordo com os militares estas bebidas proveem de contrabando que tem como objetivo evitar o pagamento de impostos sobre os produtos e nos últimos tempos, depois do novo imposto sobre bebidas adicionadas de açúcar, o tráfico de refrigerantes disparou.Segundo o Jornal de Notícias , as redes que promovem este tráfico aproveitam as destilarias legais para desviar milhares de garrafas e vendê-las no mercado paralelo, evitando o pagamento de taxas impostas pelo Estado sobre estes produtos. A Unidade de Ação Fiscal (UAF) da Guarda, que, desde 2017, apreendeu 222 mil litros de bebidas, diz que tem aumentado o contrabando de bebidas não alcoólicas, importadas de Espanha.GNR acredita que grupo terá lucrado meio milhão de euros com este esquema desde 2017.