Intermarché investe seis milhões em marca própria

O Intermarché está a investir seis milhões de euros na criação de uma marca própria exclusiva das suas lojas, a PorSi, anunciou esta segunda-feira a cadeia de supermercados em comunicado.

"A aposta da insígnia na nova marca traduz-se num investimento de seis milhões de euros, englobando mais 1.000 referências de produtos, que vão da higiene e limpeza ao alimentar, todos eles agregados sob uma única marca: PorSi", lê-se na mesma nota.

A empresa detalhou que irá alterar 1.000 referências até ao fim deste ano, para a nova marca, valores que subirão para 2.000 em 2020 e 3.000 em 2021.

Citado na mesma nota, Martinho Lopes, administrador do Intermarché explicou que "a nova marca será maioritariamente produzida em Portugal".

"Para já 50% terá origem nacional, mas brevemente o número de referências da marca vão aumentar e 70% da produção terá origem no nosso país", acrescentou.

A PorSi irá ser aplicada a diferentes categorias, "que vão desde os produtos alimentares, com uma oferta que cobre praticamente todas as gamas, passando pelos produtos de limpeza e aqueles dedicados aos animais", salientou a empresa.

O Intermarché é a primeira insígnia do grupo Os Mosqueteiros, que existe há mais de 40 anos por toda a Europa. Em Portugal há 28 anos, o Intermarché conta hoje com 245 pontos de venda, espalhados por mais de 180 concelhos, nos 18 distritos do país.