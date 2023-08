Investimento em hotéis cresce em contraciclo com Europa

Até junho, as transações na hotelaria atingiram cerca de 300 milhões à boleia da venda de unidades do Dom Pedro. Investimento pode crescer mais 900 milhões até final do ano, mas há planos suspensos devido à subida dos custos e falta de mão de obra na construção.



O investimento imobiliário no setor da hotelaria cresceu a dois dígitos no primeiro semestre deste ano. Getty Images Sara Ribeiro sararibeiro@negocios.pt 07:30







O investimento em hotéis em Portugal tem crescido a dois dígitos. Só nos primeiros seis meses de 2023 aumentou para quase 300 milhões de euros, em contraciclo com o resto da Europa. O "boom" do turismo explica parte da tendência, mas não só.



