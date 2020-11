João Amador: O protecionismo é um caminho que leva ao empobrecimento coletivo

Portugal é uma economia aberta e, como tal, exposto a tudo o que afete o comércio. João Amador, economista e coordenador do estudo “As Empresas Portuguesas no Comércio Internacional” da FFMS, realça os perigos do protecionismo.

João Amador: O protecionismo é um caminho que leva ao empobrecimento coletivo









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.