José Luís Cacho: “Perdemos 15% da atividade do porto com fecho da central termoelétrica”

O presidente da Administração do Porto de Sines diz que com o encerramento da central termoelétrica a infraestrutura perdeu 15% da atividade, mas garante que já foi possível compensar essa quebra com o crescimento no segmento dos contentores.

