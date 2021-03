Grupo Parras: Da herança das salsichas ao enoturismo

Entrada no Gradil ao virar do século

Luís Vieira começou com uma empresa de intermediação entre produtores e engarrafadores de vinho. Aos 28 anos, com o crédito e os avais do pai, compra a Quinta do Gradil ao filho de Isidoro Maria de Oliveira, fundador da marca de salsichas Izidoro. Tinha nessa altura 80 hectares de vinhas velhas e o palácio a precisar de obras.