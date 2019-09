Mais mulheres nas administrações significa dividendos mais altos

Esta é a conclusão de académicos, como Chen Xiao, da Universidade Chinesa de Hong Kong, em Shenzhen, que encontraram uma correlação significativa entre a diversidade de género dos conselhos de administração e a probabilidade e o nível de pagamento de dividendos. Os resultados foram publicados na edição de outubro do Journal of Corporate Finance.





"Usando várias medidas de diversidade de género nos conselhos de administração, os nossos resultados suportam a proposição de que um conselho com diversidade de género tem mais probabilidades de pagar dividendos quando comprado com um conselho de um só género, formado apenas por homens", escreveram. "Além disso, empresas com maior diversidade de género no conselho de administração tendem a pagar dividendos mais elevados".





O artigo complementa assim as pesquisas que têm mostrado os benefícios da diversidade de género nas empresas. As companhias asiáticas com mais mulheres no conselho de administração alcançaram melhores resultados financeiros do que as que são dominadas por homens, segundo um estudo do International Finance Corp. Já a Stanford Graduate School of Business identificou efeitos positivos no preço das ações decorrentes da maior diversidade da força de trabalho.





As diretoras mulheres estão mais associadas à boa gestão das empresas e mais inclinadas a promover os interesses de todos os acionistas, sugerem os investigadores neste estudo mais recente, que foi feito junto de 8.876 empresas de 22 países entre 2000 e 2013. A pesquisa conclui que essa abordagem promove o pagamento de dividendos.





"Estudos sugerem que os conselhos de administração com diversidade de género têm maior probabilidade de tomar decisões bem fundamentadas e são mais propensos a promover os interesses dos acionistas", escreveram. Consequentemente, "estão mais inclinados a pagar dividendos e a definir payouts mais elevados".





O Índice de Igualdade de Género da Bloomberg, um indicador de empresas globais reconhecidas pelas melhores políticas de diversidade, acumula uma subida de 19% este ano, superando a valorização de 15% do MSCI AC World Index.