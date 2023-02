McKinsey planeia despedir dois mil trabalhadores

A consultora McKinsey está a planear despedir dois mil trabalhadores, embarcando assim na maior ronda de despedimentos da sua história, de acordo com fontes com conhecimento do assunto, citadas pela Bloomberg.É esperado que o corte afete mais as posições de "backoffice", ou seja, trabalhadores que não tenham contacto direto com os clientes."Estamos a redesenhar pela primeira vez em mais de uma década a forma de funcionamento das nossas equipas que não trabalham com clientes, para que essas equipas possam efetivamente apoiar e progredir com a empresa", afirmou um porta-voz da McKinsey em resposta à Reuters.A Bloomberg explica que os despedimentos são parte do projeto Magnólia, que pretende preservar a compensação dos "partners" da consultora.Já na semana passada, o Financial Times revelou que a KPMG estava perto de anunciar um corte de 2% do "staff" nos Estados Unidos.