Paulo Azevedo ganhou menos 31 mil euros em 2018. Paupério recebeu mais 338 mil

Em 2018, Paulo Azevedo, então co-CEO da Sonae, recebeu um valor ilíquido de 1.609.000 euros, menos 31.553 euros face aos 1.640.553 euros auferidos no ano precedente.

Já a remuneração de Ângelo Paupério, que era também presidente executivo da retalhista dona do Continente, passou de 2.310.161 para 2.648.703 euros. Ou seja, entre 2017 e 2018 "levou para casa" mais 338,542 euros.

Estas remunerações encontram-se repartidas por várias componentes e abrangem pagamentos relativos a anos precedentes.

No caso de Paulo Azevedo, 1,31 milhões dizem respeito à remuneração fixa e aos prémios variáveis de curto e médio prazo relativos a 2017 e a 2018. Os restantes 296.700 euros foram atribuídos por conta da liquidação de um dos planos do prémio variável de médio prazo atribuídos a administradores executivos e que estava em aberto – neste caso, o ano de desempenho para a liquidação deste valor foi o de 2014.

O mesmo aconteceu com Ângelo Paupério, que recebeu 1,44 milhões pela remuneração fixa e prémios variáveis de curto e médio prazo relativos a 2017 e a 2018. Auferiu ainda 264.603 euros por conta da liquidação do prémio do ano de desempenho de 2014; a que acresceram 943.200 euros a título da remuneração atribuída pelas sociedades dominadas e em relação de grupo.

Sem contabilizar os planos em aberto nem as remunerações atribuídas por sociedades dominadas pela Sonae (ou em relação de grupo), o valor acumulado auferido pelos então presidentes executivos da Sonae, na qualidade de administradores executivos, foi de 2.753.200 euros no ano passado (1,31 milhões de Paulo Azevedo e 1,44 milhões de Ângelo Paupério).

Já os sete administradores não executivos receberam um total de 698.850 euros de remunerações fixas e variáveis relativas a 2018 (e parte de 2017). Assim, o total pago ao conselho de administração foi de 3.452.050 euros, sendo que Paulo Azevedo e Ângelo Paupério receberam 2.753.200 euros desse valor (79,7%).