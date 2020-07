Pingo Doce perde quota para toda a concorrência

As contas da Jerónimo Martins foram castigadas pela pandemia no segundo trimestre. O grupo está a perder quota de mercado em Portugal e conta com a polaca Biedronka para segurar as pontas nos próximos meses.

