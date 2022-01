Polícia de Hong Kong lança software anti-phishing a pensar nas principais vítimas: as PME

Leia Também Ataques informáticos já atingem as PME

A polícia de Hong Kong vai lançar um software gratuito para que as empresas filtrem e-mails suspeitos na tentativa de prevenir esquemas de "phishing" que, entre janeiro e novembro de 2021, causaram prejuízos superiores a 1,4 mil milhões de dólares de Hong Kong (158 milhões de euros, ao câmbio atual).A notícia é avançada, esta segunda-feira, pelo South China Morning Post (SCMP) que, reproduzindo dados das autoridades, dá conta de que as pequenas e médias empresas representam aproximadamente 70% das vítimas de fraudes informáticas através de "phishing".O montante total das perdas estimadas decorre dos mais de 500 casos reportados nos primeiros 11 meses do ano.Embora haja uma descida tanto no número de ocorrências como nos montantes em causa face a 2020 (715 casos e 2,1 mil milhões de dólares de Hong Kong em prejuízos), os esquemas são cada vez mais sofisticados. O jornal dá o exemplo de um em que os criminosos se fizeram passar por funcionários da empresa do mesmo universo com sede no exterior e solicitaram transferências na ordem dos 150 milhões de dólares de Hong Kong (17,8 milhões de euros).Segundo o SCMP, o " V@nguard" , software desenvolvido por investigadores da Universidade de Hong Kong, vai permitir filtrar e-mails de contas de correio eletrónico não reconhecidas e notificar os utilizadores dos riscos através de um aviso. Essas mensagens podem depois ser manualmente categorizadas como lixo, passando todos os e-mails subsequentes da mesma fonte a serem bloqueados das contas da empresa.Apesar de o software ser colocado à disposição das pequenas e médias empresas pela polícia, o jornal de Hong Kong refere que a confidencialidade dos dados estará assegurada, dado que vai operar nos servidores das empresas sem que haja acesso por parte das autoridades.