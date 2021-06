Prime Day da Amazon vai apoiar pequenas e médias empresas com 82 milhões de euros

O Prime Day, exclusivo para membros do Amazon Prime (o serviço especial de entregas da Amazon), vai apoiar pequenas e médias empresas que vendam na Amazon entre os dias 21 e 22 de junho com 82 milhões de euros.





Desde as 23 horas do dia 20 até ao final do dia 22 de junho, horas de Portugal continental, quem gastar 10 euros em compras junto de pequenas e médias empresas no Amazon Prime, incluindo produtos da Amazon Handmade e Amazon Launchpad, vai receber 10 euros de crédito na plataforma.





"Esta promoção é completamente financiada pela Amazon de forma a ligar os clientes a pequenos comerciantes que vendem na sua loja. Promoções de pequenas empresas vão também acontecer no Reino Unido, Espanha, Itália, França e Japão", explica a gigante tecnológica em comunicado.





Ao todo, vão estar acessíveis "mais de um milhão de ofertas disponibilizadas por pequenas e médias empresas (…) nas categorias de lar, jardim e marcas desportivas".





O Prime Day está pensado como um incentivo aos clientes para que comprem nas pequenas empresas que vendem na Amazon ao expor os seus produtos a "mais de 200 milhões de membros Prime em todo o mundo", e a empresa adianta que "os vendedores aderentes têm batido recordes de vendas todos os anos desde o lançamento do Prime Day – com mais de 3,5 mil milhões de dólares em vendas só durante o evento do ano passado".





Mas as promoções não ficam por aí e estendem-se mesmo às restantes marcas que vendam na plataforma nas áreas de "moda, lar e beleza, brinquedos, artigos desportivos, produtos para animais de estimação e eletrónica, assim como marcas e dispositivos Amazon".





Jamil Ghani, vice-presidente do Amazon Prime explica que "o Prime Day é uma celebração para os nossos membros Prime e estamos entusiasmados por disponibilizar grandes ofertas numa incrível seleção de produtos, para fazerem compras e pouparem em marcas de topo, artigos chamativos ou coleções de pequenos negócios".