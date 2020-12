Promoções antes do Natal anulam efeito dos saldos

As restrições impostas aos horários do comércio levaram os retalhistas a antecipar as promoções. O setor prevê agora uma época de saldos fraca, até porque as coleções que deveriam ter sido vendidas em 2020 foram guardadas para o próximo ano.

Promoções antes do Natal anulam efeito dos saldos









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.