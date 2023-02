Reclamações apresentadas às seguradoras cresceram 27% em 2022

Leia Também Reclamações no setor dos seguros aumentam 12% nos primeiros seis meses

O número de reclamações apresentadas em 2022 por clientes das seguradoras cresceu 27% face ao ano anterior.O número foi avançado pela presidente da Autoridade de Supervisão dos Seguros e Fundos de Pensões (ASF) no parlamento.Escutada ao comissão parlamentar de Orçamento e Finanças, Margarida Corrêa de Aguiar (na foto) afirmou que "as recomendações apresentadas através do livro de reclamações eletrónico cresceram 27%, representando já 73% do total".Em sentido contrário, as reclamações apresentadas diretamente junto da ASF diminuíram 18%.35% das reclamações dizem respeito a seguros automóvel, e 18 % a seguros de incêndio e outros danos."Mais de metade das reclamações analisadas pela ASF correspondem a matérias sobre sinistros, seguidas da temática relacionada com o conteúdo e vigência dos respetivos contratos", esclareceu, acrescentando que "cerca de 40% das reclamações tiveram desfecho favorável para os reclamantes".No total do setor segurador ainda não há dados finais de 2022. Em 2021 foram registadas 24 mil reclamações.