Soares dos Santos defende corte do IVA nos bens essenciais

Defendendo que "o grande desafio" vai ser tentar travar a escalada de preços junto das famílias portuguesas, o presidente da Jerónimo Martins considera que o Governo deve baixar o IVA dos bens essenciais, à semelhança do que fez o da Polónia, onde a medida teve efeitos positivos.



"Isto ajuda-nos a nós, ajuda os produtores, ajuda os agricultores e, acima de tudo, ajuda os clientes e, portanto, muitos destes impactos foram reduzidos através do IVA e eu sei que eles já vão prolongar isto até ao fim do ano", diz, em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1.





Pedro Soares dos Santos reconhece, porém, que a Polónia o fez rapidamente "porque tinha capacidade financeira para o fazer". "Não sei se o nosso país tem".Convidado desta semana do Conversa Capital, Pedro Soares dos Santos voltou a apelar a um alívio fiscal para as famílias portuguesas que entende estarem "muito fracas financeiramente para aquilo que vai acontecer", o que, alerta, é "muito perigoso".