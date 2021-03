Turca Beko abre filial em Lisboa e investe 2,5 milhões

"A nova filial, com serviços centralizados e centro logístico dedicado, conta com uma equipa local de serviços comerciais, de atendimento, de assistência técnica, financeiras e de cadeia de abastecimento, representando um investimento de 2,5 milhões de euros", indicou, em comunicado, a empresa do grupo turco Arçelik.Esta expansão, que se insere na estratégia de crescimento da empresa na Europa, vai permitir ampliar a capacidade de distribuição a nível nacional de 65% para 80% e alargar o número de insígnias de retalho que disponibilizam os produtos da Beko.A marca quer ainda aumentar "em dois dígitos" o volume de negócios em 2021."O mercado português é muito atrativo para nós. Esta filial sublinha a nossa estratégia de internacionalização e é uma grande oportunidade para impulsionar o nosso crescimento", afirmou, citado no mesmo documento, o 'general manager' da Beko Portugal, Cem Basaral.A Beko está presente em 135 países e disponibiliza produtos como grandes eletrodomésticos, aparelhos de ar condicionado e pequenos eletrodomésticos.