Miguel Stilwell: “Queremos colocar a Sunseap em esteroides”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com a aquisição da Sunseap, em Singapura, a EDP tem as portas abertas para um dos maiores mercados de energias limpas do mundo. A empresa quer investir até 6,5 mil milhões de euros na região Ásia e Pacífico até 2030, e Miguel Stilwell admite que entrar na Austrália é uma hipótese.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...