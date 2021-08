BP Portugal escolhe Sílvia Barata como nova presidente

Sílvia Barata assumiu o cargo de presidente do conselho de administração da BP Portugal a 1 de agosto, uma função que vai acumular com o cargo de diretora das operações de retalho.





A nova presidente substitui Pedro Oliveira, que assumia funções de presidente do "board" da BP Portugal desde 2013, e fica desta forma à frente de uma rede com mais de 500 estações de serviço.





Com três décadas de casa, Sílvia Barata assumiu diversas funções na área financeira da BP Portugal. Desde 2000 passou a ocupar cargos de dimensão ibérica, entre os quais se destacam as funções de Iberia Lubes FC&A Manager em 2004, Iberia Head of Control em 2018, Iberia Credit & Treasury Manager em 2011 e Iberia B2B & B2C Pricing Manager em 2014. Em 2018, foi nomeada European Assets Portfolio Manager, função que exerceu até à data.





Em Portugal há 92 anos, a BP é hoje uma empresa integrada de energia, focada no fornecimento de soluções para os clientes, e tem como compromisso tornar-se numa empresa com zero emissões líquidas de carbono até 2050, ou antes, e ajudar o mundo a atingir o mesmo objetivo.