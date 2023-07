Concurso para Tapada do Outeiro em breve

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O diretor-geral de Energia, João Bernardo, revelou que o Governo vai lançar “o mais rapidamente possível” o concurso para prolongar a atividade da central térmica a gás natural da Tapada do Outeiro, explorada pela Turbogás, da Trustenergy, cujo Contrato de Aquisição de Energia (CAE) termina no final do primeiro trimestre de 2024.





