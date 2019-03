O poço foi sondado pelo navio de prospeção Poseidon a uma profundidade de 1.636 metros, e que chegou a uma profundidade total de 4.450 metros.



O poço Agogo-1 NFW "provou ser uma coluna única de petróleo de cerca de 203 metros, com 120 metros de petróleo de alta qualidade", acrescenta a petrolífera italiana, vincando que os dados adquiridos revelam uma capacidade de produção de 20 mil barris de petróleo por dia.



O Agogo é a terceira descoberta de natureza comercial desde que o consórcio que explora o Bloco 15/06, composto pela Eni e Sonangol, ambas com uma participação de 36,8%, e a SSI Fifteen Limited, com 26,3%, decidiu lançar uma nova campanha de exploração em 2018, o que levou à descoberta dos poços Kalimba e Afoxé.



Angola, conclui a Eni, é um "país chave na estratégia de desenvolvimento orgânico" da petrolífera, que está presente no segundo maior produtor de petróleo na África subsaariana desde 1980.

A petrolífera italiana Eni anunciou esta quarta-feira, 13 de março, uma "grande descoberta" de petróleo ao largo da costa de Angola, no âmbito do projeto Agogo, e que poderá ter reservas entre 450 a 650 milhões de barris de crude."O novo poço Agogo-1 NFW, que levou à descoberta, está localizado a aproximadamente 180 quilómetros ao largo da costa de Angola e a 20 quilómetros da FPSO N'Goma [uma unidade móvel flutuante de processamento e produção de petróleo]", lê-se no comunicado divulgado pela petrolífera, com sede em Milão.