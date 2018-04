Analisando as tarifas para um casal com dois filhos, a ERSE aponta que a oferta mais em conta é a da Endesa pr um valor de 822 euros/ano. Face à tarifa regulada, a oferta da Endesa custa menos 113 euros/ano. Nas ofertas duais para um casal com dois filhos, a oferta mais baixa é a da Endesa com um valor de 822 euros/ano. Face à tarifa regulada, esta oferta fica 113 euros/ano mais barata.



Já para um casal com quatro filhos, a oferta de electricidade da Endesa volta a ser a mais barata (1.765 euros/ano). Nas ofertas duais para uma família com seis membros, a oferta da Endesa volta a ser a mais baixa (1.765 euros/ano), menos 254 euros/ano face à tarifa regulada.



A ERSE também divulgou a sua análise aos preços praticados no mercado liberalizado de gás natural durante a última semana de Março. Também aqui, os "preços e comparações apresentados resultam da componente da fatura anual relativa ao fornecimento de gás natural, sem impostos e taxas, sendo a análise efectuada em preços reais".



Nos preços para um casal, a oferta mais em conta é a da Endesa com um valor de 107 euros/ano, ficando 8 euros/ano abaixo da tarifa regulada. Nas ofertas para um casal com dois filhos, a oferta comercial mais baixa é a da Endesa, 202 euros/ano, menos 17 euros/ano face à tarifa regulada. No caso de um casal com quatro filhos, a oferta mais baixa também é a da Endesa com um valor de 391 euros/ano, menos 34 euros/ano face à tarifa regulada.

