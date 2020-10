ERSE propõe congelar tarifas da luz, após três anos em queda

Num “contexto de incerteza devido à pandemia”, a Entidade Reguladora para os Serviços Energéticos (ERSE) pretende manter inalteradas as tarifas de eletricidade para 2021 que abrangem cerca de um milhão de clientes do mercado regulado. Uma medida que terá ainda de ser aprovada pelo conselho tarifário até 15 de dezembro, e que não significa que os preços no mercado liberalizado também fiquem congelados.





