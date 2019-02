Galp anuncia entrada em produção de nova unidade no Brasil

A Galp Energia tem uma nova unidade de produção a operar no Brasil. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobliários (CMVM), a empresa liderada por Gomes da Silva revelou que entrou em fase de produção da unidade FPSO P-67, situada em Lula/Iracema.





Esta unidade "entrou em produção na área de Lula Norte, no pré-sal da bacia de Santos", acrescenta a Galp notando que esta "foi concebida especialmente para operar em projetos do pré-sal" e terá "capacidade para processar diariamente 150 mil barris de petróleo e 6 milhões de metros cúbicos de gás natural".





"Está previsto que a FPSO seja interligada a um total de nove poços produtores e seis injetores", pode ainda ler-se na nota enviada ao regulador.





Através do consórcio do BM-S-11, em Lula/Iracema, foram já instaladas desde o início desta década "nove unidades com capacidade combinada para processar diariamente 1,3 milhões de barris de petróleo e 56 milhões de metros cúbicos de gás natural".





A Galp refere ainda que, através subsidiária Petrogal Brasil, "tem uma participação de 10% no consórcio que desenvolve o BM-S-11". "A Petrobras é a operadora dos projetos Lula/Iracema com uma participação de 65%, cabendo à Shell Brasil Petróleo Ltda., os restantes 25%."