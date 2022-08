Gazprom volta a interromper fluxos de gás para a Europa durante três dias

O gasoduto russo Nord Stream vai voltar a estar encerrado para manutenção durante três dias no final de agosto - de 31 de agosto a 2 de setembro, revelou a Gazprom esta sexta-feira em comunicado.O fecho vai trazer ainda mais disrupções aos fluxos de gás para a Europa, numa altura em que já se encontram a uma capacidade limitada de apenas 20%. No documento, a empresa russa explica que a estação de compressores da única turbina em funcionamento precisa de "uma complexa rotina de manutenção".Quando a operação, que vai ser feita em conjunto com especialistas da Siemens, for terminada os fluxos deverão regressar ao valor atual. "Após a manutenção estar completa e caso não haja nenhuma mal função técnica, o transporte de gás vai retomar o nível de 33 milhões de metros cúbicos por dia", esclarece o comunicado.