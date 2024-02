Governo garante que "cumprirá decisão judicial" de pagar 218 milhões do Fridão à EDP

Partilhar artigo



Na sequência da decisão do Supremo Tribunal Administrativo (STA), de dezembro, que dá razão à EDP no contencioso entre a elétrica e o Estado relativamente à barragem do Fridão, e que dá à empresa o direito ao reembolso de 218 milhões de euros, fonte oficial do Ministério do Ambiente e Ação Climática e do Ministério das Finanças garantiu ao Negócios que ...